Памфилова сообщила, что жалоб на нарушения во время ЕДГ мало

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Избирательные кампании проходят достаточно корректно, однако зафиксированы попытки отдельных представителей партий вмешаться в работу избирательных комиссий, добавила она.

По ее данным, порядка 150 тысяч атак на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах. Она уточнила, что из всех атак около трех тысяч – это воздействие высокого уровня критичности.

На данный момент в 26 российских регионах через ДЭГ проголосовали уже около 3,5 миллиона избирателей. Уровень атак на системы ДЭГ низкий, за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч, рассказала Памфилова.

Памфилова отметила, что ЦИК также фиксирует безуспешные попытки прозападных оппонентов информационно дестабилизировать ход голосования.

"Я вчера (7 сентября 2024 года. – Прим. ред.) говорила, что голосование идет в штатном режиме. Как это ни парадоксально, я хотела бы применить это выражение в том числе к нашим традиционным оппонентам, тем, кто совершают сильные потуги, чтобы ударить по выборам, немного дискредитировать, нагадить, ввести в заблуждение. Вот они тоже работают, прозападные, нынче в штатном режиме", – прокомментировала она.

Председатель ЦИК добавила, что прозападные оппоненты пока не вышли за рамки того, о чем Россия знает и с чем научилась справляться.

До 20:00 8 сентября в Москве проходят выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина. Горожане могут отдать свой голос онлайн или через терминал на участке, а также воспользоваться бумажным бюллетенем по ранее поданному заявлению.

За прозрачностью выборов в столице с помощью камер видеонаблюдения следят свыше 12 тысяч человек. Наблюдатели находятся как в Общественном штабе, так и на избирательных участках.