Общественный штаб: начался последний день выборов депутатов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Стартовал последний день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. Общественный штаб объявил об открытии избирательных участков в своем официальном телеграм-канале.

"Онлайн-голосование продолжалось всю ночь. Те, кто еще не проголосовал, могут сделать свой выбор сегодня <...> до 20:00", – говорится в публикации.

Жители столицы могут отдать свой голос в формате онлайн или прийти на участок, где можно проголосовать через терминал или воспользоваться бюллетенем по ранее поданному заявлению.

Если человек не смог заранее оставить заявку на голосование "бумагой" по уважительной причине, ему могут предоставить такую возможность по решению комиссии.

К концу второго дня голосования свой выбор сделали свыше 2,6 миллиона жителей столицы. При этом онлайн проголосовали более 2,3 миллиона москвичей.

Выборный процесс продолжается в штатном режиме. С начала голосования специалисты успешно отразили 200 DDoS-атак, которые осуществлялись с более чем 2,7 тысячи IP-адресов.

