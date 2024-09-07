Более 2,6 млн человек проголосовали за два дня выборов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве подошел к концу второй день голосования в рамках выборов депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. За это время свою позицию выразили свыше 2,6 миллиона жителей столицы, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

При этом в онлайн-формате свой выбор сделали более 2,3 миллиона человек, уточнила член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Рима Кузнецова.

"На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования свои голоса отдали более 200 тысяч москвичей. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 100 тысяч человек", – заявила она во время брифинга в штабе.

К настоящему моменту свою позицию на выборах выразили 33,6 % жителей Москвы, отметил, в свою очередь, глава штаба Вадим Ковалев. При этом в числе голосующих за муниципальных депутатов выбор сделали 35,5% человек.

Выборный процесс остается в штатном режиме как онлайн, так и на участках, подчеркнул он.

"Уже два дня на каждом участке за ходом голосования следят наши наблюдатели. Кроме того, в штабе в круглосуточном режиме работают видеонаблюдатели, мимо внимания которых не проходит ни одна минута всего происходящего на участках. Группа мобильного реагирования совершает выезды на участки по обращениям наблюдателей и просто для того, чтобы проверить, как идет голосование", – рассказал Ковалев.

При этом в ходе данных выездов представители штаба не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов. Наблюдение ведется и за онлайн-голосованием, в рамках которого также не происходило никаких сбоев, аномалий и прочих проблем.

Безопасность, надежность и легитимность голосования в столице обеспечивается многими инструментами, в числе которых и технические, обратила внимание Кузнецова. Так, для защиты от двойного голосования применяется электронный список избирателей. Он был внедрен в 2022 году, что привело к значительному упрощению и ускорению работы избирательных комиссий.

"Заявление на голосование при помощи бумажного голосования – это еще один инструмент, который не только дополнительно защищает избирательный процесс от возможных провокаций, но и значительно упрощает процедуру для членов УИК", – отметила она.

При этом попытки создать помехи для работы системы электронного голосования не прекращаются, обратил внимание замглавы штаба Александр Асафов. Однако ни одна из них не увенчалась успехом, поскольку все подозрения на вредную активность удалось заблокировать. По данным Асафова, с начала голосования специалисты зафиксировали 200 DDoS-атак, которые осуществлялись с более чем 2,7 тысячи IP-адресов.

Вместе с тем дистанционное электронное голосование привлекло к участию в выборах более значительное число избирателей, чем на аналогичном голосовании в 2019 году, подчеркнул он. По его словам, еще одной причиной такой высокой активности является возможность проголосовать в течение трех дней.

"Сравнивая прошлую кампанию в МГД и нынешнюю, мы видим увеличение электоральной активности. В 2019 году явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Уже сейчас этот показатель превышен – на текущий момент за депутатов проголосовали 33,6% москвичей. При этом впереди еще сутки, чтобы сделать выбор", – отметил Асафов.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Граждане могут отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.