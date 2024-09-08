Более 40 тыс избирателей проголосовали в труднодоступных и отдаленных местностях

Более 40 тысяч избирателей проголосовали в труднодоступных местах. Так, в отдаленных местностях проголосовали около 30 000 избирателей. В свою очередь, на судах, которые находятся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 7 735 граждан.

По словам члена Центральной избирательной комиссии РФ Александра Курдюмова, в таких местностях голосуют обычно местные жители и избиратели, которые находится там по работе. Чтобы добраться до избирателей, члены комиссии используют различные виды транспорта, например морской, воздушный или вертолетный.

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