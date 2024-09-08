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08 сентября, 11:30

Политика

Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ оценивается как низкий 8 сентября

Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ оценивается как низкий 8 сентября

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На выборах в 83 субъектах России продолжаются атаки на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ, рассказала председатель органа Элла Памфилова. При этом уровень атак на инфраструктуру ДЭГ оценивается как низкий.

Памфилова уточнила, что их общее количество на данный момент не превышает пяти тысяч. Кроме того, специалисты отражают их еще на подступах, что исключает влияние на инфраструктуру.

С 5 сентября средствами защиты заблокирована порядка 150 000 потенциально опасных действий, из которых только три тысячи оказались высокого уровня критичности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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