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Новости

29 августа, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": в Москве полицейские задержали мошенников за обман с НДС

"Безопасный город": в Москве полицейские задержали мошенников за обман с НДС

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Столичные полицейские задержали мошенников, которые скупали элитные часы, предъявляя чужие иностранные паспорта. По закону, иностранцы освобождаются от налога на добавочную стоимость, который входит в цену товара. Поэтому при выезде за границу они могут вернуть НДС, чем и воспользовались злоумышленники.

В результате преступных махинаций бюджету РФ причинен ущерб, превышающий 3,7 миллиона рублей. Солнцевский суд столицы приговорил аферистов к срокам от 3 до 4 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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