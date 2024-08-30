"Безопасный город": МВД требует ужесточить наказание за управление авто со скрытым номером

В МВД требуют ужесточить наказание за управление транспортом со скрытым номером. Некоторые водители снимают номера или скрывают их. При этом самым популярным методом стала рамка на магнитах.

По мнению автоэкспертов, чаще всего номера скрывают, чтобы не получать штрафы за превышение скорости. Единственный вариант, когда закон не предусматривает суровое наказание за нечитаемый номер, – это его загрязнение из-за погодных условий. Подробнее – в программе "Безопасный город".