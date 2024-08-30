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30 августа, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": МВД требует ужесточить наказание за управление авто со скрытым номером

"Безопасный город": МВД требует ужесточить наказание за управление авто со скрытым номером

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В МВД требуют ужесточить наказание за управление транспортом со скрытым номером. Некоторые водители снимают номера или скрывают их. При этом самым популярным методом стала рамка на магнитах.

По мнению автоэкспертов, чаще всего номера скрывают, чтобы не получать штрафы за превышение скорости. Единственный вариант, когда закон не предусматривает суровое наказание за нечитаемый номер, – это его загрязнение из-за погодных условий. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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