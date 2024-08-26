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26 августа, 19:30

Транспорт

Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей построят в России

Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей построят в России

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Высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга – первая в списке новых железнодорожных объектов, которые предстоит построить в России. Помимо нее, будут проложены ВСМ-2 Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ВСМ-3 Москва – Воронеж –Ростов-на-Дону – Адлер, ВСМ-4 Москва – Минск и ВСМ-5 Москва – Рязань.

Общая протяженность высокоскоростных магистралей превысит 4,5 тысячи километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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