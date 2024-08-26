"Мой район. Новости": уникальные артефакты нашли на стенах Саввинского подворья

Уникальные находки обнаружили мастера в ходе реставрации дома Саввинского подворья. Специалисты нашли рекламные вывески начала двадцатого века. Это надписи, выполненные краской разных цветов, на фасаде и в арке.

Жильцы уверены, что здание хранит еще немало секретов и тайн. Дом на Тверской улице построили в 1907 году по проекту художника-архитектора Ивана Кузнецова.

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