Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 08:30

Город

"Мой район. Новости": уникальные артефакты нашли на стенах Саввинского подворья

"Мой район. Новости": уникальные артефакты нашли на стенах Саввинского подворья

Москвичам рассказали, чем заняться в городе вечером 26 августа

Бамбуковый торт подарили панде Катюше в честь дня рождения

Ярмарка трудоустройства пройдет в столичном центре "Профессии будущего"

Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке

Выставка осенних цветов стартовала в "Аптекарском огороде"

Дорожное покрытие поменяли на Тверской улице

"День многодетных семей" впервые состоялся в районе Филевский парк

Выставки и экскурсии ждут гостей форума "Москва 2030" в "Лужниках"

Панда Катюша празднует день рождения в Московском зоопарке

Уникальные находки обнаружили мастера в ходе реставрации дома Саввинского подворья. Специалисты нашли рекламные вывески начала двадцатого века. Это надписи, выполненные краской разных цветов, на фасаде и в арке.

Жильцы уверены, что здание хранит еще немало секретов и тайн. Дом на Тверской улице построили в 1907 году по проекту художника-архитектора Ивана Кузнецова.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городкультуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика