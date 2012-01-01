Панда Катюша из Московского зоопарка отмечает первый день рождения

24 августа панда Катюша из Московского зоопарка празднует первый день рождения. За такой короткий срок она уже успела влюбить в себя тысячи людей. Предлагаем вспомнить, как прошел первый год малышки и чем она покорила сердца жителей разных стран.



Детство Катюши

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Родители Катюши – молодая пара Жуи и Диндин, которых передали Московскому зоопарку пять лет назад. В 2023 году их решили познакомить, а чтобы все прошло удачно, на помощь к зоологам Московского зоопарка приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

Впервые Жуи и Диндин встретились в апреле, и уже через четыре месяца на свет появился первый в истории России детеныш большой панды. Вес ее составил 150 граммов.

"<...> Мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытные пары. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка", – вспоминала директор зоопарка Светлана Акулова.

В конце августа о рождении малышки рассказал Сергей Собянин. Мама Диндин с первых дней приняла детеныша и начала заботиться о нем. Сначала они жили в закрытом вольере: за их состоянием постоянно следили специалисты, которые придумывали целые квесты, чтобы безопасно забрать пандочку на обследования.





Сергей Собянин мэр Москвы По технике безопасности люди не должны заходить в вольер, где находится взрослая панда. Поэтому в одну часть вольера кладут для Диндин любимые ростки бамбука. И пока мама уходит перекусить, закрывают шибер и забирают дочурку.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

С самого начала стало понятно, что малышке очень повезло с мамой: Диндин практически ни на секунду не оставляла пандочку без тепла и внимания.

"Вот так Диндин и сидит сейчас большую часть времени – в обнимку с детенышем", – рассказывала осенью Светлана Акулова.

Первое время малыш ничего не видел и был практически лысым. Кстати, о том, что это девочка, стало известно только спустя месяц, а на 42-й после рождения день панда открыла глаза. Полностью покрылась шерстью она только через два месяца.

Когда малышке исполнилось 100 дней, в проекте "Активный гражданин" москвичам предложили выбрать для нее имя. Вариант "Катюша" набрал большинство голосов, немного обойдя "Машу" и "Мо Мо". Помимо этого, участникам предлагали другие варианты:



Сяо Мо – означает "маленькая Москва";

Бай Хоа – "белая березка";

Хон Син – "красная звездочка";

Цзин Дин – "златоглавая";

Сяо Ула – "маленькая Ура" (в китайском языке "ура" ассоциируется с Россией);

Ай Минь – "любовь к народу";

Чжен Чжу – "жемчужина".

В ноябре Катюша впервые попыталась встать на лапы, а в декабре, когда малышке исполнилось четыре месяца, у нее уже появились первые зубы, она начала ползать и активно изучать окружающий мир.

Чуть позднее маленькая панда все же смогла сделать первые шаги (правда, почти сразу упала). А уже в конце декабря девочка начала проявлять интерес к игрушкам. Как рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова, каждый день Катюше давали что-то новое.

В начале января малышка весила больше восьми килограммов, а длина тела с хвостиком была почти 80 сантиметров. Сегодня это уже 38-килограммовый медвежонок. По словам Собянина, чтобы увидеть ее, в зоопарк приезжают со всех уголков страны: каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек.

Активная жизнь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свои пять месяцев Катюша начала уверенно ходить и даже пытаться выбраться из вольера. Тогда же маленькая панда полюбила кувыркаться. И хотя папу она никогда не видела, специалисты уверены, что эта привычка досталась Катюше именно от него. Интересно, что в будущем их встреча не состоится, так как самцы-панды не признают свое потомство, поэтому взрослеть детеныш будет под присмотром Диндин.

Почти в полгода маленькая Катюша нашла еще одно развлечение – она начала карабкаться по деревянной лестнице, которая расположена между двумя вольерами, наблюдать оттуда за мамой и отдыхать.

И хотя тогда маленькая Катюша еще питалась молоком, она уже начала проявлять интерес к бамбуку, рассказал ведущий зоотехник отдела "Фауна Китая" Московского зоопарка Александр Вервальд. По его словам, откусить твердые стебли у Катюши еще не получалось, поэтому она тренировала кусательный рефлекс на резиновых игрушках и на шерсти Диндин.



Александр Вервальд ведущий зоотехник отдела "Фауна Китая" Московского зоопарка Катюша – мамина дочка. Она буквально все повторяет за Диндин. Порой это даже бывает забавно. Например, то, как она начала сидеть, – ее же никто этому не учит. Смотря на маму, она формирует свои привычки и умения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

При этом в зоопарке заметили, что Катюша с самого детства начала проявлять "московский, российский, русский" характер. Даже в свои полгода она уже могла противиться маме, доказывая свою самостоятельность. При всем этом панда очень любопытная: бамбук из маминого рациона или кора дерева быстро превращаются в игрушки для Катюши.

Несмотря на свою активность, панда долгое время не торопилась выходить из маленького вольера к посетителям и с осторожностью осматривала новую территорию. Зато когда она уже освоилась, то сразу начала взаимодействовать с гостями зоопарка. Катюша часто останавливается у стекла, чтобы поближе всех разглядеть и познакомиться с посетителями.

Специалисты отмечают, что полностью самостоятельной Катюша станет в два года, когда начнет есть столько же бамбука, сколько и взрослые панды. А в четыре года ее планируют увезти на родину, в Китай. При этом еще до отъезда у нее может появиться братик или сестренка: в 2026 году зоологи планируют снова свести Диндин и Жуи.