Панда Катюша из Московского зоопарка не встретится с отцом Жуи

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Встреча панды Катюши из Московского зоопарка с ее отцом Жуи не предвидится, детеныш будет взрослеть с мамой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Катюше уже более пяти месяцев, она весит чуть больше 13 килограммов. Она любит кувыркаться, что, по мнению специалистов, досталось ей от папы. Она его не видела, а привычка – наследственность, уточнили эксперты.

"Интересно, что и в будущем их встреча не предвидится. Дело в том, что самцы-панды не признают свое потомство, поэтому взрослеть Катюша будет под присмотром Диндин", – указано в публикации.

В материале говорится, что малышка ест примерно три раза в день и уже пробует ветки бамбука. Она пока не может откусить твердые стебли, но свой кусательный рефлекс она отрабатывает на резиновых игрушках и иногда – на шерсти мамы. Спит Катюша около 16 часов в день. Из маленького вольера животные могут перейти в вольер побольше – экспозиционный, который пока закрыт для посетителей. Там, кроме игрушек, есть неглубокий бассейн и деревянная лесенка, где малышка-панда проводит немало времени.

Уточняется, что с Диндин и Катюшей работают шесть специалистов зоопарка, которые при необходимости могут связаться с китайскими экспертами. Зоологи круглосуточно дежурят, наблюдая за пандами по камерам. В воспитание детеныша они не вмешиваются и заходят в вольер только для уборки и кормления.

В статье указано, что если перевести возраст малышки на человеческий, то медвежонка можно сравнить с двухлетним ребенком. Она изучает окружающий мир, проводит много времени с мамой и пытается проявить себя.

Ранее Московский зоопарк поделился видео, на котором Катюша обнимается с Диндин, а та в ответ ее целует и обнюхивает. На кадрах видно, что детеныш уже заметно вырос. Катюша по прежнему много времени проводит в своем вольере, где она родилась, но уже выходит и во взрослый. Там она активно изучает мир.

Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка