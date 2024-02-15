Московский зоопарк показал, как панда Катюша обнимается со своей мамой

Московский зоопарк поделился видео, на котором малышка-панда Катюша обнимается со своей мамой Жуи. Та в ответ ее целует и обнюхивает.

Видно, что детеныш уже заметно вырос. Катюша по прежнему больше времени проводит в своем вольере, где она родилась, но уже выходит и во взрослый вольер, где активно изучает окружающий мир.

Малышке почти полгода, и это первый в истории детеныш большой панды, который родился в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.