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05 февраля, 17:45

Общество

В Подольске спасли собаку, прожившую почти год на улице

В Подольске спасли собаку, прожившую почти год на улице

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В Подольске спасли собаку, которая потерялась и почти год жила на улице. Мальтийская болонка смогла выжить в лесу в морозы. Животное заметили жители одного из местных СНТ, поймали и отвезли в приют, где его помыли, состригли шерсть и осмотрели ветеринары.

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