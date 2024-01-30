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30 января, 23:55

Общество

Проживший 8 лет в московской библиотеке кот Маркиз переедет домой к заведующей учреждения

Проживший 8 лет в московской библиотеке кот Маркиз переедет домой к заведующей учреждения

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Кота Маркиза, который жил в библиотеке на северо-западе Москвы и был "уволен" из учреждения, приютила заведующая библиотеки Елена Акинова.

Животное решили переселить в другое место после обращений жителей и гостей столицы из-за его свободного перемещения по библиотеке. Для того чтобы читатели чувствовали себя комфортно и безопасно в заведении, было принято решение о поиске нового дома для Маркиза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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