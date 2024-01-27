Москвичка показала, как укомплектовала своих питомцев зимней экипировкой

Москвичка показала, что приобрела для своих чихуа-хуа, чтобы собаки могли комфортно пережить зиму. Так, Наталья купила своим питомцам несколько комплектов сменной одежды, включая зимние ботиночки, а также специальную коляску для прогулок с пластиковым куполом.

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