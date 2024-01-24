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24 января, 08:00

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать удобный и технологичный ошейник для собаки

Москвичам рассказали, как выбрать удобный и технологичный ошейник для собаки

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В столичных магазинах можно приобрести собачий ошейник на любой вкус: от умного устройства до аксессуара с шипами. Москва 24 рассказала, как выбрать подходящий вариант для питомца.

Умный ошейник имеет ряд преимуществ. Например, он дает рекомендации по уходу за животным. Кроме того, такой девайс поможет быстро найти четвероного любимца. Выбор классического ошейника во многом зависит от размеров собаки и ее характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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