Около 360 зайцев выпустили за два года в дикую природу в ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В леса ТиНАО выпустили 360 диких зайцев за два года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении отметили, что восстановлением популяций зайца-русака и зайца-беляка занимаются специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Добавляется, что оба вида животных внесены в Красную книгу Москвы, при этом их численность снижается во многих регионах. В прошлом году в природу выпустили 110 зайцев, а в 2023 – еще 250. Осенью в ТиНАО поселились семь молодых беляков.

Животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Особи не домашние, не ручные, не нуждаются в помощи человека. Выращивают и выкармливают их по особой технологии. После того, как их отпускают на волю, специалисты наблюдают за животными с помощью фотоловушек.

Зайцы могут защищаться от хищников и самостоятельно добывать еду. В природу их выпускают рядом с водоемами, вдали от городской застройки и дорог.

На сайте напомнили, что охота в Москве строго запрещена.

Ранее зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки на Алтай провела совещание по вопросам сохранения и охраны места обитания снежного барса в России. За последние десятилетия численность ирбиса в мире сократилась до двух тысяч особей. Из них 70–90 особей обитают в России, причем половина – на Алтае.

В мае этого года российские специалисты впервые выпустили в дикую природу дальневосточного леопарда после успешной реабилитации. Истощенное четырехмесячное животное поймали еще летом 2022 года. После лечения его выпустили в Уссурийском заповеднике, где леопарды исчезли более 50 лет назад.

Переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе выпустили в Кавказском заповеднике