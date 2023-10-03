Власти РФ примут меры для защиты снежного барса

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Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки на Алтай провела совещание по вопросам сохранения и охраны места обитания снежного барса в России. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Как уточнили в пресс-службе, за последние десятилетия численность ирбиса в мире сократилась до двух тысяч особей. Из них 70–90 особей обитают в России, причем половина – на Алтае. Животное находится на грани исчезновения. Ситуацию усугубляют браконьерство и нерегулируемая охота, из-за которых ирбис лишается кормовой базы.

В качестве одного из возможных решений проблемы рассматривается расширение границ национального парка "Сайлюгемский" или создание новой особо охраняемой природной территории. Эту идею поддержали в Минприроды РФ, РАН и во ВНИИ Экологии.

"Популяция снежного барса находится на грани исчезновения, поэтому необходимо принять самые серьезные меры по защите животного. Предлагаем взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе хребет Чихачева", – сказала в ходе мероприятия Абрамченко.

Она уточнила, что данная инициатива подразумевает запрет на капитальное строительство на охраняемой территории. При этом данное решение не нарушит права местного населения – выпас скота будет, как и раньше, разрешен. Ожидается, что вместе с другими эта мера позволит увеличить популяцию снежного барса в два раза к 2030 году.

Также в ходе встречи обсуждались методы борьбы с браконьерством, поскольку случаи незаконной охоты продолжают фиксировать, несмотря на наличие нулевой квоты на отстрел алтайских горных баранов, которые входят в рацион барсов.

По итогам совещания вице-премьер поручила до ноября этого года подготовить план борьбы с браконьерством в регионе, поддержала идею запретить выдачу лицензий на использование недр на территориях обитания ирбиса, поручила проследить пути миграции снежного барса для их включения в границы охраняемой территории.

В мае этого года российские специалисты впервые выпустили в дикую природу дальневосточного леопарда после успешной реабилитации. Истощенное четырехмесячное животное поймали еще летом 2022 года. После лечения его выпустили в Уссурийском заповеднике, где леопарды исчезли более 50 лет назад.



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