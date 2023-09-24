Специалисты Мосприроды выпустили на волю в ТиНАО почти 30 зайцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Мосприроды в сентябре выпустили на волю в ТиНАО 27 зайцев, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В дикую природу были отправлены 10 особей беляка и 17 особей русака.

"Мероприятия по восстановлению популяций двух видов зайцев на природных территориях Москвы реализуются с прошлого года. Всего за 2022-й выпустили 100 особей зайца-беляка и зайца-русака, в этом году для самостоятельной жизни подготовили уже около 250 животных", – говорится в сообщении.

Все мероприятия были проведены совместно с реабилитационным центром "Дом зайца". Долгое время он помогает животным, которые попали в беду. Все выпускаемые зайцы были специально выращены и адаптированы к обитанию в естественных условиях. Оба вида внесены в Красную книгу в Москве.

Ранее стало известно, что обитатели природных территорий столицы начали готовиться к зиме. Специалисты Мосприроды рассказали, что сейчас происходит ежегодная миграция птиц. Стрижи, кукушки и чечевицы уже отправились в теплые края, так как они питаются насекомыми, которых с каждым днем в Москве становится все меньше.

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