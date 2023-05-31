Дальневосточного леопарда впервые в истории вернули в дикую природу после реабилитации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты впервые выпустили в дикую природу дальневосточного леопарда после успешной реабилитации. Об этом со ссылкой на представителя дирекции заповедников "Земля леопарда" сообщает РИА Новости.

Истощенного четырехмесячного котенка леопарда отловили в июле 2022 года и доставили в центр реабилитации для редких животных. Под уходом специалистов, зверь Leo 260M начал набирать вес и охотиться в вольере.

"Дальневосточный леопард впервые в истории вернулся в дикую природу после успешной реабилитации – в Приморском крае на свободу выпущен Leo 260M", – рассказал собеседник агентства.

Выпущенный на волю хищник будет жить в Уссурийском заповеднике, где леопарды исчезли более 50 лет назад. За ним будут наблюдать с помощью фотоловушек и спутникового ошейника.

Согласно последним данным, на территории России в дикой природе обитает всего 125 взрослых особей.

Ранее сообщалось, что в России выросла популяция дальневосточного леопарда. За последние 20 лет их стало больше почти в четыре раза.