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19 ноября, 15:25

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Лису заметили в парке "Царицыно"

Лису заметили в парке "Царицыно"

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Очевидцы заметили лису в парке "Царицыно". Отдыхающие сняли, как животное пытается найти еду.

С наступлением холодов лисы часто выходят к городской застройке. Но специалисты советуют не подходить к ним близко, не кормить с рук и не делать резких движений.

Дело в том, что лисы могут укусить, а они являются потенциальными переносчиками бешенства. Об их появлении рядом с людьми лучше сразу же сообщать в департамент природопользования.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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