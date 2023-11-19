Лису заметили в парке "Царицыно"

Очевидцы заметили лису в парке "Царицыно". Отдыхающие сняли, как животное пытается найти еду.

С наступлением холодов лисы часто выходят к городской застройке. Но специалисты советуют не подходить к ним близко, не кормить с рук и не делать резких движений.

Дело в том, что лисы могут укусить, а они являются потенциальными переносчиками бешенства. Об их появлении рядом с людьми лучше сразу же сообщать в департамент природопользования.

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