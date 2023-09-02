Орнитолог прокомментировал появление в Москве редкой птицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты Мосприроды заметили редкую птицу в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет об урагусе сибирском.

Как отмечают специалисты, сейчас у урагуса время гнездования, поэтому причина пребывания птицы в Москве – загадка. В гнездовой период эта птица предпочитает заросли кустарников в поймах рек и на болотах, чередующиеся с лугами и полянами. В Москве же урагус сидел среди берез и кустарников.

По словам орнитолога "Мосприроды" Даниила Давыдова, птицы кочуют поодиночке, парами и небольшими группами, стаи встречаются редко. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми.

В последний раз пернатого гостя видели в столице 18 лет назад – в 2005 году. В европейской части России эта птица считается пролетно-кочующим видом. Чаще она обитает на юге Сибири от Предуралья до Дальнего Востока.

Сибирский урагус – это небольшой длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым клювом, длина тела птицы составляет 16–19 сантиметров. Самку и самца легко различить по окраске оперения.

Перья взрослого самца розового цвета, на голове есть сероватые, седые отметины. Живот, надхвостье и лоб яркие, розово-красные или карминно-красные. На спине можно заметить темные продольные пятнышки и серебристо-серые отметины. На крыльях выделяются широкие поперечные белые полосы, а длинные рулевые перья окрашены в черный.

В начале августа дремлик широколистный, который занесен в Красную книгу столицы, нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес". Растение является травянистым многолетником, одним из видов орхидей.

Его семена прорастают при грибах, а проростки ведут подземный образ жизни. На девятый год возникает первый побег с листом. Период цветения наступает в 10–11 лет. Прожить дремлик способен не менее 30 лет.

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