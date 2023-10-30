Москвичей попросили не подкармливать диких животных до морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды попросили до наступления морозов не подкармливать диких животных и птиц в Москве. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Помогать зверям и птицам – добрая традиция многих москвичей. Но важно делать это правильно", – сказано в тексте.

Подчеркивается, что до зимы птицы и животные могут самостоятельно находить себе корм. Угощать белок и пернатых можно только при отрицательной температуре воздуха и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка становится причиной притупления инстинктов животных. Кроме того, они ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.

Также животные могут почти полностью отказаться от естественной пищи или будут потреблять ее меньше, хотя она более питательна и сбалансирована, чем корм, который обычно предлагают люди. Его чрезмерное употребление может негативно отразиться на состоянии здоровья животных, отметили специалисты.

На сайте напомнили, что не следует кормить птиц хлебом. Черный хлеб, особенно свежий, нередко вызывает у них в пищеварительной системе брожение. Частое употребление белого хлеба также вредно для птиц.

Между тем белок нельзя кормить жареными и солеными продуктами, хлебом, сдобой, косточками абрикосов, вишни, персиков, фисташками, миндалем, арахисом. Специалисты посоветовали угощать их другими орехами, нежареными и несолеными семечкам, желудями, сухофруктами. Уточняется, что не надо кормить животных с рук, так как они могут укусить.

Ранее эксперты порекомендовали в качестве подкормки для птиц зимой семена подсолнечника, подсушенные ягоды, лесные и грецкие орехи, сало без соли и перца.

В конце сентября сотрудники Мосприроды заявили, что началась ежегодная миграция птиц. Стрижи, кукушки и чечевицы тогда уже отправились в теплые края, потому что они питаются насекомыми, которых с каждым днем в городе становится все меньше.

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