"Все лучше, чем голод": как подкармливать диких и бездомных животных в Москве

Некоторые неравнодушные жители столицы в преддверии зимы оставляют угощения для обитателей природных территорий города. Однако эксперты предупреждают, что сейчас этого делать не стоит. Из-за несвоевременной подкормки звери и птицы становятся слишком зависимы от людей. Другая же ситуация складывается с бездомными кошками и собаками. Рассказываем, как, когда и кого стоит подкармливать.



Помощь для диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территориях природных парков жители столицы могут встретить зайцев, лис, бобров, белок, куниц, ласок и прочих животных. Зачастую млекопитающие самостоятельно в состоянии обеспечить себя едой. Помощь зверям может потребоваться только в случае суровых погодных условий.

Что касается птиц, то их также не следует подкармливать в миграционный период весной и осенью. Это может плохо сказаться на перелетных видах водоплавающих пернатых. Оставленные людьми угощения приводят к их задержке на миграционном пути.





пресс-служба Мосприроды Подкармливать белок и птиц можно начинать только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.

Когда наступят подходящие условия, то белкам можно положить сухофрукты, фундук в скорлупе, а также нежареные и несоленые семечками, желуди, грецкие и кедровые орехи. При этом ни в коем случае их нельзя угощать сдобными продуктами, арахисом, фисташками и миндалем. Зайцев лучше подкармливать овсом, яблоками, кочерыжками, сеном и лизунцом, то есть специальной солью в комках. Также можно оставить животным вымоченные в крепком рассоле высушенные ветки.

Для птиц в качестве подкормки зимой подойдут семена подсолнечника, подсушенные ягоды, лесные и грецкие орехи. Кроме того, сало без соли и перца. Водоплавающих пернатых можно угостить злаками, крупами или специальным комбикормом. Подойдет и нежирный творог. Главное – помнить, что птицам не стоит бросать свежий хлеб, так как для них такой продукт вреден.



А что с кошками и собаками?

В заботе нуждаются не только дикие животные, но также бездомные кошки и собаки, причем вне зависимости от сезона. Об этом Москве 24 рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в столице более актуальна подкормка беспризорных кошек, так как бездомные собаки в городе – редкость. Они в основном находятся в приютах. Однако при желании можно помочь животным и там. Волонтерская активность в подобных организациях никогда не бывает лишней, уточнил депутат.

Для подкармливания бездомных четвероногих лучше использовать заводские корма, специально для них предназначенные. По словам Бурматова, это удобнее, безопаснее и правильнее, так как пищеварительная система животных не рассчитана на еду с человеческого стола. Положить усатым кашу и прочие продукты можно только в том случае, если бюджета не хватает на заводской корм. "Все лучше, чем голод", – подчеркнул депутат, добавив, что не надо забывать и про поилки с чистой водой.

Большое значение для выживания беспризорных животных имеет и возможность погреться.





Владимир Бурматов первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды В зимний период для бездомных животных существуют две угрозы для выживания: холод и голод. Замерзают они сотнями тысяч, особенно в регионах с экстремально низкими температурами.

Депутат посоветовал впускать животных погреться в подъезд, если есть возможность, или попросить управляющую компанию открыть подвальные продухи. Согласно постановлению правительства, замуровывание этих отверстий является незаконным, напомнил Бурматов. Как минимум один продух должен оставаться свободным, без ограждающих конструкций: сеток, металлических жалюзи или решеток.

