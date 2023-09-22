Эксперты рассказали, как быстро найти сбежавшее домашнее животное

С сентября в Московской области началась регистрация домашних животных. Для собак она обязательна, для кошек – по желанию хозяина. Такой реестр поможет в случае пропажи питомца. Москва 24 решила разобраться вместе с экспертами, в каких ситуациях животные убегают чаще всего и что делать в первую очередь в случае их потери.



Причины

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Самые частые причины побега – отсутствие сеток "антикошка" на окнах, испуг во время прогулки и недостаточная степень доверия к хозяину, рассказала Москве 24 ветеринарный врач, зоопсихолог Ксения Михайлова.

"Часто кошки выпадают из окон и, если не получают сильных повреждений, уходят. На дачах домашнему коту интересны запахи, и он может уйти далеко от дома. Если его что-то напугает – собака, другой человек, машина, – то он убегает очень далеко", – рассказала эксперт.

В свою очередь, основная причина пропажи собак на улице – испуг, например, от громкого звука.



Ксения Михайлова ветеринарный врач, зоопсихолог Не всегда между животным и хозяином складывается доверие. И если происходит страшная для собаки ситуация, питомец бежит не к владельцу, который может его защитить, а просто пытается сбежать.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно сделать несколько шагов:

установить на окна сетки "антикошки" (они также нужны для маленьких собак, которые любят сидеть на подоконнике);

купить GPS-трекер, который крепится на ошейник и синхронизируется с телефоном (так всегда можно определить местоположение животного);

повесить на ошейник адресник, где указан контакт хозяина.

Прочесать всю округу

Если животное все-таки сбежало, важно не медлить. Чем быстрее хозяин приступит к поиску, тем больше шансов найти питомца целым и невредимым, рассказала Москве 24 зооволонтер Ирина Гончарова.

"Расскажите о пропаже как можно большему количеству людей: соседям, знакомым, жителям района, которые ежедневно гуляют с собаками", – порекомендовала она.



Ирина Гончарова зооволонтер Пообщайтесь с пожилыми, которые кормят бездомных животных во дворах. Зачастую они очень бдительные и могут распознать "новенького". Показывайте фото питомца прохожим, свяжитесь с местными волонтерами.

По ее словам, потерянные кошки, как правило, бывают очень напуганы и при попадании на улицу стараются спрятаться в ближайшем укрытии. Поэтому в первую очередь нужно осмотреть подвалы, прочесать подъезды, чердаки ближайших многоэтажек, посмотреть под машинами и кустами.

"С пропавшей собакой сложнее – на стрессе животное может преодолеть большое расстояние. Поэтому искать нужно по всему городу", – отметила волонтер.

Также можно расклеить бумажные объявления: в них важно указать дату и место пропажи, окрас, возраст животного, телефон хозяина и при возможности разместить фото. Лучше всего назначить вознаграждение за находку, порекомендовала Гончарова.

Подключить онлайн-ресурсы

Ирина Гончарова напомнила, что в стране существует Всероссийская система поиска пропавших животных. На сайте мэра Москвы также есть раздел, где можно разместить объявление о беглеце.



Ирина Гончарова зооволонтер Соцсети – тоже мощный ресурс. Есть множество групп с потеряшками, где публикуют посты с найденными и пропавшими животными, и просто районные паблики, в которых размещают посты с беглецами.

Если поиски не увенчались успехом, можно обратиться в службу отлова по своему округу – возможно, животное уже там.



Опасаться мошенников

Гончарова предупредила, что при поиске важно остерегаться мошенников. Хозяину может позвонить незнакомец, заявить, что нашел питомца, и потребовать вознаграждение.

"Обязательно спросите об окрасе, особых приметах, ошейнике якобы найденного животного. Если человек не может ответить, то перед вами мошенник", – отметила волонтер.

Ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым людям, которые утверждают, что нашли животное, пока любимец не будет у вас на руках, сказала она.



Ловцы на помощь

Часто бывает так, что животное удалось найти, но на стрессе оно не идет к своему хозяину. В таком случае помогут профессиональные ловцы.

"Это люди, которые за небольшую плату помогут отловить животное с помощью сачка или котоловки. Найти их можно в интернете или спросить контакт у волонтеров", – подчеркнула Гончарова.

Эксперт добавила, что после поимки питомца нужно обязательно отвезти его в ветеринарную клинику и сдать анализы. Хозяин может не заметить ушибы и внутренние кровотечения, которые произошли на улице. Кроме того, животное может подхватить инфекции и паразитов, заключила эксперт.