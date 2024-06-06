Вручение национальной кинопремии "Ника" пройдет в Москве 1 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Церемония вручения Национальной премии кинематографических искусств "Ника" пройдет в Москве 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете награды.

Собеседник агентства уточнил, что место проведения церемонии будет известно позже. Отмечается, что награда не вручалась в 2022 и 2023 годах. На предстоящей церемонии планируется отметить лауреатов сразу за два пропущенных года.

Также на сайте премии опубликован список номинантов за 2022–2023 годы. В номинации "Лучший фильм" выдвинуты шесть кинокартин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка,"1993" Александра Велединского, "За нас с вами" Андрея Смирнова, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян.

В конце января этого года в Москве вручили кинопремию "Золотой орел". Почетную награду получил гендиректор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Также Юлии Пересильд вручили приз как первой актрисе-космонавту, а лучшим фильмом признали "Снегирь".

