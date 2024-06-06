"Укргидроэнерго": Киев потребует от России 2,5 млрд долларов за Каховскую ГЭС

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Украина собирается подать обращение в международный арбитражный суд, чтобы затребовать у России 2,5 миллиарда долларов в связи с убытками, которые страна понесла из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью, опубликованном на сайте компании.

Он также обратил внимание, что Киев уже направил Москве уведомление о своих намерениях.

Год назад, 6 июня 2023 года, украинские военнослужащие нанесли удар по Каховской ГЭС. Это привело к уничтожению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

В результате разрушения станции серьезно пострадала экология. Подтопление смыло сельскохозяйственные поля на территориях, пролегающих вдоль Днепра. В результате трагедии погибли 57 человек, еще 175 понадобилась госпитализация.

Полностью устранить последствия подтопления удалось только в ноябре 2023-го. Воду полностью откачали, вновь начала работать связь, также было восстановлено газоснабжение и водоснабжение. Позже был расчищен мусор и выполнена санитарная обработка.

Спустя год губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вопрос о восстановлении плотины Каховской ГЭС можно будет решить после того, как Россия успешно завершит спецоперацию на Украине. Он уточнил, что на фоне современного уровня развития российской науки и производства этот процесс не будет слишком сложным.

