Войска РХБЗ устранили биоугрозу после разрушения плотины Каховской ГЭС – Шойгу

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Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России ликвидировали угрозу биологического заражения после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) летом прошлого года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб", – уточнил он.

В начале июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС, из-за чего разрушились задвижки и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции значительно навредило экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Кроме того, погибли 57 человек, 175 были доставлены в больницы.

В ноябре прошлого года последствия подтопления полностью устранили. Откачали воду, восстановили газоснабжение и водоснабжение, вернули связь, убрали мусор на улицах и выполнили санитарную обработку.

Как рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо, восстановить Каховскую ГЭС можно с помощью современных технологий, используя существующие архивные проектные документы.

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