Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС превышает 400 млрд рублей

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Экологический ущерб от разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области превышает 400 миллиардов рублей, однако подсчет продолжается, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Вышли уже представители научных институтов для того, чтобы оценить ситуацию. Там зона активных боевых действий, и фактически на земле провести работу по инвентаризации последствий пока не представляется возможным", – цитирует ее ТАСС.

По словам вице-премьера, фактически все сейчас сосредоточены на том, чтобы собрать исходные данные по природным паркам и затопленной территории.

Теракт на Каховской ГЭС произошел 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Владимир Путин на встрече с Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.



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