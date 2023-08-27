В Херсонской области совершено покушение на российского журналиста – Сальдо

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Украинские военные совершили покушение на военного корреспондента с позывным Лекс, который работал для информационного агентства News Front в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса". Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю", – написал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области добавил, что автомобиль журналиста получил сильные повреждения осколками. Отмечается, что осколочные ранения легкие, они были сразу обработаны. Сальдо добавил, что журналист оперативно покинул место, где был совершен удар.

"В этом наша существенная разница – наши военные корреспонденты показывают правду и работают в самых горячих точках, рискуя жизнью, а нацистский режим уже даже западным журналистам запретил что-либо снимать. Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за её пределами", – подчеркнул Владимир Сальдо.

В агентстве News Front сообщили, что наводчик, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю журналиста, был задержан. Оказалось, что наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что с начала августа ВСУ потеряли в Херсонской области порядка 400 солдат, в том числе до 100 человек при попытках форсировать Днепр. Сальдо добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы российским военным удалось уничтожить 18 вражеских гаубиц, в том числе три американские М777, а также 22 миномета, одну РСЗО "Град" и три САУ.