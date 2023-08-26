На Херсонщине завершено восстановление в части энергетики после теракта на Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Специалисты Херсонской области завершили восстановление в части энергетики во всех подтопленных после теракта на Каховской ГЭС муниципальных округах по левую сторону Днепра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трех пострадавших районов восстановлено", – заявил Алексеенко.

Наиболее сильно после взрыва на Каховской ГЭС пострадали Новокаховский городской округ, Алешкинский муниципальный округ и Голопристанский муниципальный округ. Сейчас работа систем жизнеобеспечения практически восстановлена, хотя инфраструктура была полностью утрачена: не работали электроснабжение, газоснабжение и водопровод.

Алексеенко отметил, что сейчас силы властей направлены на подготовку объектов к зиме.

"Чтобы уверенно пройти зимние нагрузки, работаем над повышением надежности нашей энергосистемы. Причем в условиях, когда буквально ежедневно приходится восстанавливать объекты после обстрелов. В целом по области план профилактических осмотров и ремонта сетевого хозяйства перед зимой выполнен уже на 73%", – отчитался председатель правительства региона.

Теракт на Каховской ГЭС случился 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.