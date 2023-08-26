14:40Происшествия
На Херсонщине завершено восстановление в части энергетики после теракта на Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Специалисты Херсонской области завершили восстановление в части энергетики во всех подтопленных после теракта на Каховской ГЭС муниципальных округах по левую сторону Днепра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трех пострадавших районов восстановлено", – заявил Алексеенко.
Наиболее сильно после взрыва на Каховской ГЭС пострадали Новокаховский городской округ, Алешкинский муниципальный округ и Голопристанский муниципальный округ. Сейчас работа систем жизнеобеспечения практически восстановлена, хотя инфраструктура была полностью утрачена: не работали электроснабжение, газоснабжение и водопровод.
Алексеенко отметил, что сейчас силы властей направлены на подготовку объектов к зиме.
"Чтобы уверенно пройти зимние нагрузки, работаем над повышением надежности нашей энергосистемы. Причем в условиях, когда буквально ежедневно приходится восстанавливать объекты после обстрелов. В целом по области план профилактических осмотров и ремонта сетевого хозяйства перед зимой выполнен уже на 73%", – отчитался председатель правительства региона.
Теракт на Каховской ГЭС случился 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.
Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.
Читайте также