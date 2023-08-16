ВСУ потеряли до 100 человек, пытаясь переправиться через Днепр – Сальдо

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С начала августа ВСУ потеряли в Херсонской области порядка 400 солдат, в том числе до 100 человек при попытках форсировать Днепр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

"С 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 (человек) – в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", – написал он.

Также Сальдо рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы российским военным удалось уничтожить 18 вражеских гаубиц, в том числе три американские М777, а также 22 миномета, одну РСЗО "Град" и три САУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия потеряла до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе. По его словам, на передовых позициях ВСУ наблюдаются перебои с обеспечением, однако Киев продолжает бросать войска в бой.



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