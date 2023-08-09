Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в контратаках в Донбассе

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска потеряли до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается быстро восполнить потери военнослужащими без должной подготовки. Марочко добавил, что штурмовые отряды ВСУ в основном участвуют в так называемых "мясных штурмах", теряя много людей.

Эксперт сообщил, что на передовых позициях украинских силовиков наблюдаются задержки и перебои тылового и прочего обеспечения. Он подчеркнул, что в российской зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала контрнаступления значительно снизилась.

"Многие подразделения не боеготовы. Однако украинское командование пренебрегает объективной информацией и продолжает отдавать боевые распоряжения, которые не осуществимы и приводят к большим потерям", – добавил он.

Марочко уточнил, что у ВСУ нет успешных наступательных операций на сватовском, купянском и кременском участках фронта.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Также стало известно о разгроме роты ВСУ на купянском направлении. Вражеские силы пытались провести четыре контратаки, которые были отражены. Кроме того, противник потерял до взвода пехоты при попытке атак в районе Новоселовского.



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