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Восстановить Каховскую ГЭС можно при помощи современных технологий на основе существующих архивных проектных документов, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

"Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась", – подчеркнул он.

По его словам, восстановить гидроэлектростанцию, шлюз для пропуска кораблей и саму плотину, которая образовывает Каховское водохранилище, можно быстрее, чем велось строительство в советские годы.

Для этого нужно восстановить поврежденную железобетонную часть плотины и построить новый машинный зал с турбинами, уточнил Сальдо. Однако до разработки проекта специалистам придется выполнить геодезические работы, изучить имеющиеся конструкции и провести их обследование, сказал он.

Также в интервью изданию он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально пытались разрушить ГЭС. ВСУ получили задание уничтожить объект как важный транспортный узел, уверен Сальдо.

Долгое время украинские войска наносили удары в одну точку, а из-за последнего удара 6 июня плотина не выдержала, уточнил глава региона. Поэтому с потоком воды были разрушены некоторые технические объекты ГЭС и сам машинный зал гидростанции, подытожил он.



6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 57 человек, 175 были госпитализированы.



На момент 24 ноября последствия подтопления были полностью устранены. Воду полностью откачали, восстановили газоснабжение и водоснабжение, вернули связь, убрали мусор на улицах и выполнили санитарную обработку.

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