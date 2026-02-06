Эдгарда Запашного выписали из больницы в Луганске

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного выписали из Луганской республиканской клинической больницы, в которую он попал в ходе рабочего визита в Донбасс. Об этом сообщил ТАСС.

"Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани", – сказал народный артист в беседе с агентством.

Он выразил благодарность медицинскому персоналу больницы, отметив профессионализм и большой опыт хирургов. По словам Запашного, во время лечения его навестила глава регионального Минздрава Наталия Пащенко и главный врач медучреждения.

"Ребята военные рядом тоже находились в соседних палатах, пообщался, увидел, с чем сталкиваются врачи", – добавил артист цирка.

О госпитализации Запашного стало известно накануне, 5 февраля. Как рассказала пресс-служба луганской больницы, причиной обращения стала обострившаяся урологическая патология, требующая стационарного лечения и наблюдения. Позже сам дрессировщик в телеграм-канале подтвердил, что попал в медучреждение.