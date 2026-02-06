Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца в Новокузнецке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, инцидент произошел 3 февраля в доме на Суданской улице. Злоумышленник нанес отцу не менее 10 ножевых ударов в грудь и шею. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Предположительно, сын совершил преступление из-за нежелания ухаживать за родителем. Мужчина тяжело болел и не мог самостоятельно себя обслуживать.

"По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Медицинское освидетельствование показало, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения", – уточнили в СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей и назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую.

