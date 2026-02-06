Форма поиска по сайту

06 февраля, 16:02

Политика

Обвиненный в кибератаках испанец получил в России политическое убежище

Фото: 123RF.com/olgacov

Профессор из Испании Энрике Ариас Хиль, обвиняемый на родине в кибератаках, получил в России политическое убежище. Он рассказал об этом ТАСС.

Отмечается, что испанские правоохранители обвинили его в кибератаках "в интересах России", после чего объявили его в розыск.

Предполагается, что профессор под псевдонимом Русский дезинформатор вел телеграм-канал и связан с хакерской группировкой NoName057. Публикации в данном канале в Испании посчитали "пророссийской пропагандой".

Кроме того, Хиль, согласно версии европейской полиции, координировал кибератаки на испанские госструктуры, СМИ и транспортные компании, а также на сайты правительства и избирательные органы во время парламентских выборов в июле 2023 года.

По данным издания El Mundo, Хиль прибыл в РФ в 2024 году по стипендии Casa Russia, чтобы изучать русский язык. В настоящий момент он относится к числу самых разыскиваемых в Европе преступников, а также внесен в списки Европола.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен подал заявление о получении политического убежища в России. По данным СМИ, он собирался переехать в Москву и начать учить русский язык. Сам политика также рассказал, что у него уже истекал срок пребывания в России.

