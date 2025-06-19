РИА Новости: певица Ани Лорак получила российский паспорт

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Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.) получила российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщил источник в ее окружении.

По словам собеседника агентства, паспорт РФ исполнительница получила 9 июня 2025 года. При этом она сохранила свое настоящее имя – Каролина.

О том, что Лорак хочет получить российское гражданство, стало известно в прошлом году. Источники утверждали, что певица подала соответствующий запрос в феврале. При этом в 2016-м депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал певице оформить паспорт РФ, однако тогда ее представитель заявил, что артистка не планирует менять украинское гражданство.

Лорак родилась в Черновицкой области, в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го она перестала выступать на родине и переехала жить в Россию, где получила множество наград за свое творчество.