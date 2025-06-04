Рэпер Коста Лакоста получил российское гражданство

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Коста Лакоста

Украинский рэпер Коста Лакоста (настоящее имя – Константин Бондаренко) получил российское гражданство, сообщает телеграм-канал "Звездач" со ссылкой на налоговые данные исполнителя.

Уточняется, что гражданство РФ указано в сводке индивидуального предпринимателя музыканта.

Коста Лакоста начал активно гастролировать по России в 2021 году. В этот же год исполнитель записал свой дебютный альбом. С 2020 по 2021 год он выпустил совместные треки с Элджеем, Томми Кэшем и Лолитой. В 2021 году вместе с Лолитой певец в эфире шоу "Вечерний Ургант" исполнил песню "По-другому". В 2024 году выпустил песню и клип с Ольгой Серябкиной "По улицам".

Ранее гражданином России стал комик и телеведущий Александр Ревва, родившийся в Донецке. Он указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года.

До этого российское гражданство получили американский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Гальченюк и канадский игрок столичного "Динамо" Седрик Пакетт.