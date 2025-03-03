Получивший гражданство РФ футболист "Зенита" попал в расширенный состав сборной

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Футболист "Зенита" Дуглас Сантос, получивший гражданство РФ, был включен в расширенный состав российской сборной. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные РФС.

Так, 25 марта сборная РФ встретится с футболистами Замбии.

В этом сезоне Сантос сыграл 24 матча, отдав две успешные передачи.

Бразильский футболист получил российский паспорт в октябре прошлого года. Документ вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поздравила Сантоса с этим событием.

