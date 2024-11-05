Экс-игрок "Зенита" чуть не сломал ногу о брошенную на поле голову свиньи

Фото: ge.globo.com/Reprodução

Бывший футболист клуба "Зенит" Юри Алберто чуть не сломал ногу о свиную голову, которую болельщики бросили на поле. Об этом игрок рассказал телеканалу Globo.

В первом тайме матча между командами "Коринтианс" и "Палмейрас", который проходил в ночь на 5 октября, болельщики кинули на стадион голову свиньи. Ее Альберто выбил за пределы поля.

"Я чуть не сломал ногу. Я думал, что это подушка или что-то похожее. Это была свиная голова, и я чуть не повредил ногу", – объяснил футболист.

Между тем двух болельщиков задержали. Однако они заявили о своей непричастности и были освобождены. Полиция запросила записи камер видеонаблюдения и расследует обстоятельства случившегося.

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