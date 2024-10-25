Экс-футболист сборной Марокко Баррада умер в 35 лет от инфаркта

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Экс-игрок сборной Марокко Абдельазиз Баррада умер от инфаркта в 35 лет, сообщила Королевская марокканская футбольная федерация на своем сайте.

Баррада начинал карьеру с академии "Пари Сен-Жермен". За свою жизнь он представлял такие команды, как "Марсель", испанские "Хетафе" и "Химнастик", а также клубы из ОАЭ и Катара. В составе сборной Марокко футболист забил 4 гола за 26 матчей. В 2021 году полузащитник объявил о завершении карьеры.

Федерация футбола Марокко выразила соболезнования семье и близким Баррада, а также национальной футбольной семье.