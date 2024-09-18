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18 сентября, 12:16

Спорт

Умер лучший игрок чемпионата мира по футболу 1990 года Сальваторе Скиллачи

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Сальваторе Скиллачи умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ювентуса".

Футболист умер после долгой борьбы с болезнью. Сообщалось, что у него был диагностирован рак.

Скиллачи родился 1 декабря 1964 года в Палермо. Он играл за итальянские "Мессину", "Ювентус", "Интер" и японский "Джубило Ивата". В составе "Ювентуса" Скиллачи выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА.

Вместе со сборной Италии футболист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 1990 года, став тогда лучшим бомбардиром турнира.

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