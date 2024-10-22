VRT: футболист бельгийского клуба Схиафино лишился пальца из-за брошенной на поле петарды

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Футболист бельгийского клуба "Менен" Фабио Схиафино лишился пальца после того, как подобрал брошенную на поле петарду. Об этом сообщает издание VRT.

ЧП произошло после матча бельгийского чемпионата между командами "Менен" и "Зиллебеке". Схиафино, забивший два гола в этом матче, взял петарду, чтобы выбросить ее с поля, однако она взорвалась у него в руке. В результате мужчина полностью лишился одного пальца и повредил еще два. Отмечается, что инцидент произошел в день его 26-летия.

Вскоре полицейские задержали 21-летнего мужчину, бросившего петарду на поле, однако его отпустили после составления протокола. Решение о дальнейшем преследовании будут принимать уже в прокуратуре. В свою очередь, представители "Менена" заявили, что подадут гражданский иск по этому делу.

Ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра на первых минутах домашнего матча с "Зенитом". Футболист проходит "период активного восстановления" под наблюдением врачей, при этом в клубе рассчитывают на скорое возвращение футболиста к тренировкам в общей группе.