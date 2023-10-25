Бывший муж Шакиры Пике провалился в двухметровую яму

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Экс-футболист сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике провалился в яму на фестивале открытия испанского медиафутбольного турнира Kings League. Об этом информирует Mundo Deportivo.

В заключительной части мероприятия спортсмен подошел к зрителям для раздачи автографов. В этот момент Пике смотрел в смартфон и не увидел, что приблизился к краю сцены. В результате мужчина упал в яму, которая находилась перед зрительным залом.

По данным СМИ, бывший муж певицы Шакиры не получил никаких травм. После падения футболист продолжил раздавать автографы, после чего ушел из зала.

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