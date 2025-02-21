Путин дал гражданство немецкому архитектору Винкельсу

Фото: archsovet.msk.ru

Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство немецкого архитектора и светодизайнера Карстена Винкельса. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Винкельс Карстен, родившийся 14 августа 1959 года в Германии <...>", – сказано в указе.

Кроме того, указом Путина гражданство России получила вдова итальянского журналиста Джульетто Кьезы Фьямметта Кукурния.

В октябре 2024 года российский лидер подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц. Среди них был Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем из США. Американец, родившийся 10 апреля 1966 года, живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.

Гражданство России также получил бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос. Паспорт ему вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.