21 февраля, 17:31Политика
Путин дал гражданство немецкому архитектору Винкельсу
Фото: archsovet.msk.ru
Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство немецкого архитектора и светодизайнера Карстена Винкельса. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Винкельс Карстен, родившийся 14 августа 1959 года в Германии <...>", – сказано в указе.
Кроме того, указом Путина гражданство России получила вдова итальянского журналиста Джульетто Кьезы Фьямметта Кукурния.
В октябре 2024 года российский лидер подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц. Среди них был Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем из США. Американец, родившийся 10 апреля 1966 года, живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.
Гражданство России также получил бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос. Паспорт ему вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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