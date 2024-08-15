Многодетная семья из США получила временное убежище в России

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Многодетная американская семья получила от сотрудников МВД свидетельство о получении временного убежища в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания", – указала представитель ведомства.

Волк рассказала, что Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер с тремя детьми долгое время проживали в Нью-Йорке, но придерживались христианского мировоззрения. Именно поэтому, когда в американском обществе стала преобладать культура отмены традиционных нравственных и семейных ценностей, а также фиксировался низкий уровень образования, семья решила переехать жить в Россию. Несмотря на то, что Лайонел и Хэер переживали за будущее своих детей, они понимали, что в России традиционные ценности находятся под защитой государства.

"Они говорят, что здесь безопаснее, лучше уровень образования, многодетным семьям оказывается поддержка", – уточнила Волк.

Ранее гражданин Латвии Станислав Букайнс с дочерью пересек границу с Россией в Псковской области, чтобы попросить убежище. По словам Букайнса, в Латвии ему угрожали уголовным преследованием за поездку в России, а также заподозрили его в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.