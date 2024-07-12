Богатейшая женщина Казахстана Сулейменова отказалась от гражданства РФ

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/"АЯЛА" благотворительный фонд

Богатейшая женщина-рантье (человек, живущий за счет ренты, то есть доходов, получаемых с капитала. – Прим. ред.) Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz.

Немногим ранее Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России", из которого следует, что Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта РФ.

По данным издания, она является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Согласно Forbes Kazakhstan, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 миллиарда тенге. Ей принадлежит компания ADD Invest Properties.

Ранее основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России" в 2017–2021 годах, отказались от российского гражданства. В 2020 году Forbes оценил состояние Баронова в 770 миллионов долларов, а Тимашева – в 680 миллионов.

До этого миллиардер Василий Анисимов также отказался от гражданства России. Такое решение он принял еще в сентябре 2022 года. С того момента Анисимов приезжает в РФ по бизнес-визе. При этом миллиардер утверждает, что у него больше нет российских активов.

