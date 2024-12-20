Итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако получил гражданство РФ

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Владимир Путин дал гражданство России итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", – указано в документе.

Ранее бразильский футболист и капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт России. Паспорт ему вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Указ о приеме в гражданство Владимир Путин подписал 21 октября. Помимо Сантоса, паспорт России получили еще 14 человек, в том числе хоккеист московского клуба "Динамо" Седрик Пакетт, который родился в Канаде, и ливанский художник Дагер Низар.