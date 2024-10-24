РИА Новости: сын бывшего президента Украины Януковича получил гражданство РФ

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Сын бывшего украинского президента Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, Янукович-младший занимается бизнесом в России. Так, десять лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию, основной вид деятельности которой заключается в управлении финансово-промышленными группами.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц. Среди них – Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем в Россию из США. Американец живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.

Кроме того, британский журналист Грэм Филлипс получил свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Журналист с 2014 года освещает события, происходящие в Донбассе.

